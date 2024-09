Molta pioggia in Val Bormida, ma nessun danno: "Il territorio ha retto"

Tanta pioggia, ma nessun danno significativo al territorio. La Val Bormida è stata travolta da violente piogge nella notte, ma ha retto bene. Qualche piccolo disagio si è verificato, ma nulla di significativo e tutto è stato risolto in breve tempo.

"Le piogge hanno portato qualche piccolo disagio, ma nulla di significativo. I rii, che erano molto asciutti, hanno retto bene - commenta il sindaco di Cosseria, Roberto Molinaro - Abbiamo affrontato il solito problema delle cunette poco pulite, con materiale depositato sulle strade. Tuttavia, possiamo considerarla una santa acqua che ci voleva".

Dal canto suo, Paolo Lambertini, sindaco di Cairo Montenotte, ha aggiunto: "C'è stato qualche allagamento, ma alle 6:30 tutto era già risolto. La situazione è tornata alla normalità in tempi brevi".

Anche il primo cittadino di Mallare, Flavio Astiggiano, ha parlato di un intervento tempestivo: "Sono caduti alcuni piccoli rami che abbiamo prontamente rimosso. Niente di grave, tutto sotto controllo".

Rodolfo Mirri, sindaco di Carcare, ha espresso soddisfazione per l'assenza di problemi gravi: "Per fortuna non abbiamo avuto nessun problema serio".

"Questa volta non abbiamo riscontrato alcun danno, a eccezione di quelli alle telecamere di videosorveglianza", commenta il sindaco di Bormida, Daniele Galliano.

Roberto Briano, sindaco di Altare, ha sottolineato l'importanza della prevenzione e del lavoro della Protezione civile: "È caduta una grande quantità di acqua e il fiume è salito notevolmente. Le cunette hanno raccolto un po' di terra, ma tutto sommato è andata bene. La prevenzione ha funzionato e, nonostante un blackout temporaneo, siamo riusciti a ripristinare la situazione grazie al nostro efficiente gruppo di lavoro. Dalle 4:00 alle 5:00 ha piovuto molto intensamente e, se fosse continuato così, ci sarebbe stato motivo di preoccupazione. In situazioni di allerta arancione, l'incertezza è sempre alta. È importante fare prevenzione, anche se le risorse sono limitate. Noi sindaci, magari, ci aspettiamo una maggiore collaborazione da parte dei privati, che negli ultimi anni è venuta meno. Ringrazio di cuore le due squadre di Protezione civile che hanno monitorato la situazione tutta la notte. È sempre bello vedere i ragazzi del paese impegnarsi in un servizio gratuito per la comunità".