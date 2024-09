Savona, auto contro il guardrail in via Bonini: un ferito, disagi al traffico (FOTO)

Un incidente stradale ha coinvolto un'automobile che, nella mattinata di oggi, ha sbattuto contro il guardrail in via Bonini a Savona.

Immediato l'intervento dei soccorsi, con la centrale operativa del 112 che ha inviato sul posto la Croce Oro Mare di Albissola, sezione di Savona, insieme alla polizia locale.

Una persona è stata trasportata in codice giallo al pronto soccorso dell'ospedale San Paolo di Savona per ulteriori accertamenti e cure.

Per facilitare le operazioni di messa in sicurezza e garantire l'incolumità dei cittadini, la viabilità in direzione di Legino è stata deviata obbligatoriamente su via Bresciana.

La circolazione verso il casello dell'autostrada è rimasta regolare, con la polizia locale presente sul posto per regolare il traffico e ridurre al minimo i disagi per gli automobilisti. Le cause sono ancora in via di accertamento.