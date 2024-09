Si rompe un tubo e si crepa l'asfalto: chiusa via alla Rocca a Savona (FOTO)

Si rompe un tubo dell'acqua con l'asfalto che si è sollevato in più punti. Questa la motivazione che ha portato alla temporanea chiusura di via alla Rocca nel quartiere di Legino a Savona.

L'acqua ha infatti iniziato a fuoriuscire dai tombini iniziando ad allagare la strada e a far innalzare il manto stradale. Sul posto sono presenti gli operai per cercare di risolvere la criticità.

La viabilità è quindi in questo momento interrotta e le auto sono obbligate a dirigersi in via Romagnoli o via Tissoni.