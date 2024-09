Tromba d'aria a Borgio Verezzi: danni a diverse strutture balneari (FOTO)

Oltre ai danni alle spiagge, nelle zone limitrofe si segnalano anche alcuni alberi abbattuti. Tra questi, tre pini all'interno di una villa situata all'incrocio tra via Trento Trieste e via Nazario Sauro.

Sin dalle prime ore della giornata, la Polizia Locale con il supporto dell'A.I.B. Protezione Civile di Borgio Verezzi (impegnati sin dallo scoccare dell’allerta arancione) sono intervenuti per monitorare le operazioni di messa in sicurezza. Fortunatamente non si registrano feriti, ma i danni al turismo locale sono già stati valutati come significativi.