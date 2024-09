Maltempo, torna l'allerta nel savonese per domenica 8 settembre: arancione su centro levante e in Val Bormida

Dopo la perturbazione che giovedì scorso ha imperversato in particolare sul ponente e nell'albenganese, torna il maltempo nel Savonese per la giornata di domani, domenica 8 settembre.

Lo stato di attenzione di colore arancione per temporali e piogge diffuse, preceduto a partire dalle 20 di oggi (7 settembre, ndr) dall'allerta gialla, sarà valido dalla mezzanotte alle 15 nei settori B del centro levante della nostra provincia e D della Val Bormida; dopodiché, fino alla mezzanotte successiva, tornerà giallo. Per quanto invece riguarda il settore A di ponente sarà solamente allerta gialla, sempre per tutta la giornata di domenica.

Si tratterà di una perturbazione che interesserà infatti in particolar modo il centro-levante ligure con due fasi di passaggio, già a partire dalla serata odierna, dove vi saranno instabilità e i primi possibili temporali forti. Dopodiché prenderà il via la vera e propria prima fase cosiddetta "prefrontale" caratterizzata, fin dalle prime ore della notte, da una convergenza nei bassi strati fra scirocco, caldo e umido, da sud est e tramontana, più fredda e secca, da nord ovest.

"I venti si scontreranno sul settore centrale della regione, favorendo l'instaurarsi di temporali forti, organizzati e stazionari, con possibili grandinate e raffiche locali molto forti - spiegano i previsori Arpal -. La struttura pur molto localizzata riverserà ingenti quantità d'acqua sul territorio che andrà a interessare. Potrebbe accendersi proprio al centro della Liguria (B), nell'area compresa fra la parte orientale di D (la valle Stura) e quella occidentale di C ed E (Tigullio e la val d'Aveto), in lentissimo spostamento verso est".

La seconda fase invece riguarderà la giornata di domani, quando il passaggio del fronte vero e proprio, porterà anche precipitazioni diffuse su tutto il territorio regionale ma, concludono sempre da Arpal, "permane la possibilità di nuove strutture temporalesche anche organizzate e stazionarie".