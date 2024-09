Lutto nel mondo dell'arte, è mancato il professore Francesco Iiriti: aveva 84 anni

Addio al professore Francesco Iiriti, venuto a mancare all'età di 84 anni nella sua terra d'origine, la Calabria. Uomo umile e generoso, era molto conosciuto per il suo talento artistico, che condivideva con il mondo con grande generosità.

Iiriti possedeva un innato talento per l'arte, che coltivava con dedizione e passione. Il suo legame con la Val Bormida, in particolare con Cairo Montenotte, era profondo, e lì ha lasciato tracce indelebili del suo estro creativo. Alcune sue opere sono esposte presso l'ospedale di Cairo e tra i suoi lavori più noti spicca la stele nei pressi della rotonda di Rocchetta.

Il professore era anche molto generoso nei confronti della comunità artistica. In diverse occasioni aveva donato alcune delle sue opere per cause benefiche, come la mostra organizzata a favore di Radio Canalicum San Lorenzo inBlu.

Amante profondo della sua arte, trascorreva lunghe ore nel suo studio vicino alla chiesa di San Sebastiano, immerso nelle sue creazioni. Il suo legame con la spiritualità e con la comunità si rifletteva nelle sue opere, che sembravano fungere da ponte tra il visibile e l’invisibile, tra la materia e l'anima.

I funerali si sono già svolti in Calabria, dove il professore ha espresso il desiderio di essere sepolto. La comunità di Cairo Montenotte avrà l’occasione di ricordarlo e onorarlo con una messa di Trigesima, che sarà celebrata sabato 28 settembre alle ore 18 presso la chiesa parrocchiale di San Lorenzo.