Nascondeva un chilo di cocaina in un appartamento: 54enne finisce ai domiciliari

La Polizia di Stato di Novara ha arrestato nella serata del 6 febbraio un italiano di 54 anni, con precedenti di polizia, trovato in possesso di oltre un chilo e mezzo di cocaina.

L’operazione è scattata al termine di un servizio di monitoraggio condotto dalla Squadra Mobile. Gli agenti hanno fermato l’uomo mentre si trovava a bordo della propria autovettura, rinvenendo quattro dosi di cocaina già confezionate e pronte per essere cedute.

La perquisizione è stata quindi estesa all’abitazione di proprietà a Galliate, dove sono stati sequestrati 350 grammi di cocaina, materiale utilizzato per il confezionamento della sostanza stupefacente e oltre 15.000 euro in contanti, ritenuti provento dell’attività di spaccio.

Nel corso degli accertamenti è emerso inoltre che il 54enne fosse proprietario di una seconda abitazione in provincia di Savona. Raggiunto l’appartamento, i poliziotti hanno rinvenuto ulteriore cocaina per oltre un chilogrammo, portando così il quantitativo complessivo sequestrato a più di un chilo e mezzo.

Al termine delle formalità di rito, l’uomo è stato arrestato con l’accusa di detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio. Dopo l’udienza di convalida, è stato posto agli arresti domiciliari presso la propria abitazione.