Albenga tira un sospiro di sollievo. Il sindaco: “Grazie alla nostra Protezione Civile, straordinario il loro valore umano”

Dopo un pomeriggio di grande preoccupazione per la nuova ondata di maltempo che ha interessato il savonese, Albenga in particolare tira un sospiro di sollievo. Ha smesso di piovere e ci si avvicina al termine dello stato di allerta di colore giallo, fissato da Arpal per le 23-59 di questa sera.

Dopo che le piogge oggi si sono abbattute sul territorio ingauno con un altissimo livello di intensità (leggi QUI), si temeva il peggio, ma fortunatamente non ci sono state esondazioni, né cedimenti agli argini.

“Certo, non è che siano soddisfazioni – dice il sindaco Riccardo Tomatis, che ha monitorato la situazione con le squadre della Protezione Civile sempre presenti -, ma giovedì scorso Albenga ha registrato un danno di entità così elevata, che già questo ci sembra qualcosa. Ci sono però stati i soliti allagamenti in alcune zone sensibili, che hanno una certa storicità con il problema”.

“Vorrei esprimere la mia più sincera gratitudine a tutti gli uomini e le donne della nostra Protezione Civile. Sono davvero impeccabili, non solo per la loro preparazione tecnica e professionale, ma soprattutto per il loro straordinario valore umano. Negli ultimi giorni e notti ho avuto modo di stare al loro fianco e di apprezzare da vicino la loro dedizione. Sempre pronti ad aiutare chiunque ne abbia bisogno, sanno interagire con le persone in modo empatico e rassicurante, dimostrando una straordinaria capacità di conforto. In momenti come questi – conclude il primo cittadino di Albenga -, il lato umano è davvero fondamentale".