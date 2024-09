Grossi massi staccatisi dalla parete sulla Sp490 tra Finale e lo svincolo A10: strada a senso unico alternato

Non hanno risparmiato il Finalese, in quanto a disagi, le insistenti piogge delle ultime ore.

Una frana ha infatti interessato, intorno alle 18.00 odierne, il versante che sovrasta la Sp490 "del Melogno" all'altezza del km 42, tra Finalborgo e lo svincolo per il casello autostradale di Finale. Fortunatamente nessun mezzo è stato interessato dai grossi massi staccatisi dalla parete, per lo più rallentati o addirittura bloccati dalla vegetazione che ha evitato questi finissero sulla carreggiata.

Sul posto, in un primo momento, sono giunti i volontari dell'AIB Protezione Civile locale insieme agli agenti della Polizia locale per vagliare la situazione, in attesa del sopralluogo da parte dei tecnici specializzati che ha determinato l'intervento necessario che avverrà a piogge terminate, nella mattinata di domani (lunedì 9 settembre, ndr).

Nel mentre, in corrispondenza dello smottamento, è stato istituito il senso unico alternato regolato da impianto semaforico.