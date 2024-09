Frana sulla Sp490 a Finale, una scogliera artificiale e reti per trattenere eventuali nuovi smottamenti

Un vallo di sbarramento tra la strada e l’ampio piazzale confinante che la separa dal versante franato, e quindi la realizzazione di una scogliera artificiale per creare una barriera ulteriore utile a trattenere eventuali frammenti che potrebbero staccarsi dalla parete.

Questo l'intervento messo in campo dalla Provincia di Savona lungo la Sp490 nel territorio di Finale Ligure, all'incirca a 400 metri di distanza dallo svincolo autostradale della località rivierasca, che da domenica scorsa (8 settembre, ndr) ha visto il traffico viaggiare a senso unico alternato a causa di una frana conseguente alle forti piogge della prima decade del mese (leggi QUI).

Lo smottamento ha interessato una parete di una vecchia cava che costeggia a monte la carreggiata della provinciale. Fortunatamente, il materiale franoso ha impattato solo marginalmente sulla corsia a scendere, senza causare danni al fondo stradale né a persone o veicoli in transito.

Per gestire il traffico durante i lavori, avviati da Palazzo Nervi in urgenza, è stato installato un semaforo di cantiere per il senso unico alternato, che verrà rimosso al termine dell'intervento, assicurando un flusso di traffico regolare continuo durante il prossimo weekend.

L'intervento sarà comunque più ampio e, per prevenire future problematiche, la Provincia sta attivando ulteriori interventi di rinforzo e retatura della parete rocciosa. Il programma prevede il completamento di queste opere entro la fine dell’anno, garantendo una sicurezza a lungo termine per tutti gli utenti della strada che conduce al casello, alle frazioni finalesi dell'entroterra e al Colle del Melogno.