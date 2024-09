Maltempo nel savonese: un albero caduto, frane, allagamenti e un incidente. Vigili del fuoco senza tregua

Il maltempo che si è abbattuto nuovamente nelle ultime ore sulla provincia di Savona ha causato numerosi danni e disagi e ha richiesto l’intervento continuo dei Vigili del Fuoco, impegnati su più fronti. Le richieste di soccorso continuano ad arrivare da diversi comuni del territorio, con segnalazioni di allagamenti e frane.

Particolarmente colpiti sono stati i comuni di Pietra Ligure, Albenga e Ceriale, dove numerosi garage e scantinati sono stati sommersi dall'acqua. Ad Albenga, alcune strade allagate e chiuse temporaneamente al traffico (leggi QUI).

A Savona, un grosso albero è crollato in corso Giuseppe Mazzini, all'altezza del parcheggio di fronte all’asilo, nella strada che porta al Prolungamento, travolgendo un'auto in sosta (leggi QUI). Fortunatamente, non si sono registrati feriti.

A Piana Crixia, una frana ha interessato la strada, con massi che si sono staccati a causa del cedimento della rete di contenimento. Sul posto è intervenuta una squadra dei Vigili del Fuoco del distaccamento di Cairo Montenotte, impegnata nella messa in sicurezza dell’area.

Non sono mancati problemi anche lungo l'A10. Intorno alle 15.30, nel tratto autostradale compreso tra Varazze e Arenzano, in direzione Genova, un’auto si è ribaltata dopo che il conducente ha perso il controllo del mezzo, probabilmente a causa dell’asfalto reso scivoloso dalle piogge. Il veicolo è finito contro il guardrail, ma fortunatamente non ci sono stati feriti. L'incidente ha causato rallentamenti e code sulla tratta, con l'intervento tempestivo dei Vigili del Fuoco di Varazze che hanno estratto il conducente dalle lamiere, fortunatamente illeso.