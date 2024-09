Incidente sulla Sp490, auto sbanda e finisce fuori strada: illeso il conducente

Incidente che fortunatamente non ha avuto gravi conseguenze, nel pomeriggio odierno, lungo la Sp490 tra Finale e Tovo San Giacomo.

Intorno alle 15:15 è stato lanciato l'allarme per un'auto che ha sbandato per motivi non ben chiariti andando a terminare fuoristrada. Fortunatamente illeso il conducente, il quale è riuscito a uscire in autonomia dal veicolo.

Sul posto sono intervenuti i militi della Croce Verde di Finalborgo per accertarsi delle condizioni della persona alla guida, la quale non ha necessitato di cure mediche né di trasporto in pronto soccorso, e i vigili del fuoco per il recupero dell'auto.