Roccavignale, sopralluogo della provincia: al vaglio un sistema semaforico intelligente per regolare il traffico sulla Sp 28bis

Sopralluogo della provincia presso il comune di Roccavignale. L'occasione è stata propizia per un approfondito confronto sulla pianificazione delle future opere di riqualificazione della viabilità provinciale.

"Un incontro che ha permesso di coordinare le azioni necessarie tese a garantire la messa in sicurezza del tratto viario che collega il casello autostradale di Millesimo al centro abitato, in vista dell’imminente stagione invernale, le cui prime precipitazioni nevose comportano rischi per la circolazione, richiedendo una pronta disposizione di misure preventive", commenta il presidente della provincia, Pierangelo Olivieri.

Tra le priorità all'ordine del giorno, si è discusso l’ammodernamento della Sp 28bis, con la prevista implementazione di attraversamenti dotati di segnaletica verticale e orizzontale: "Questo intervento è stato studiato per risolvere l'annoso problema della sosta irregolare sui marciapiedi, mirato a migliorare la fruibilità pedonale e a ridurre il rischio di incidenti. Tra le altre soluzioni innovative esaminate spicca il progetto di un sistema semaforico intelligente, basato su tecnologie avanzate di rilevamento del traffico, in grado di monitorare in tempo reale il transito di mezzi pesanti e modulare il segnalamento luminoso in funzione della densità veicolare, ottimizzando così i flussi di traffico e riducendo il rischio di congestione stradale".

Un'attenzione particolare è stata dedicata alla situazione critica del tratto in prossimità della galleria "Frate", dove un marcato avvallamento impone un intervento tempestivo: "L’obiettivo è quello di ripristinare una percorribilità sicura e scorrevole in un’infrastruttura che riveste un ruolo strategico nel collegamento tra il comprensorio savonese e la consorella provincia di Cuneo. Un'arteria che, oltre a sostenere il transito quotidiano di residenti e turisti, deve rispondere alle crescenti esigenze del traffico commerciale", conclude Olivieri.