Alpinisti dispersi sul Monte Bianco, riprendono le ricerche. Tra loro anche la genovese Sara Stefanelli

Sono riprese con il supporto degli elicotteri le ricerche degli alpinisti dispersi sul versante francese del Monte Bianco da sabato.

Dopo le difficoltà di ieri, legate al maltempo che ha colpito la zona, da questa mattina i soccorritori francesi stanno operando diversi sorvoli a cui si aggiungeranno quelli del soccorso alpino valdostano per individuare Andrea Galimberti e Sara Stefanelli, al momento dispersi.

Sorte che li sta accomunando a due alpinisti coreani, anche loro al momento al centro dell’attenzione dei soccorritori.

La speranza è quella di individuare gli alpinisti e riuscire a portarli in salvo.

A dare l’allarme, sabato, era stata proprio Stefanelli, dottoressa genovese. Da quel momento dei due non si hanno più notizie. I soccorritori sperano che Stefanelli, assieme all’esperto Galimberti, siano stati in grado di scavare una buca sotto la neve per cercare di combattere le temperature che in questo periodo scendono di una decina di gradi sotto lo zero.