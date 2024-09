Attacco hacker all’Università di Genova, sottratti 18 gigabyte di dati dal gruppo ‘ransomhub’

L’Università di Genova è sotto l’attacco degli hacker. Il sito ransomfeed.it segnala il blitz dei pirati informatici alle 20.49 e 28 secondi di lunedì 9 settembre con 18 gigabyte di materiale sottratto e un conto alla rovescia che indica tredici giorni per pagare il riscatto, altrimenti saranno resi pubblici o rivenduti a terzi. L’attacco è stato rivendicato dal gruppo ‘ransomhub’.

Una modalità di attacco che non è nuova in Liguria: nel marzo del 2023 fu il Comune di Taggia a subire lo stesso trattamento con la richiesta di un riscatto di 300 mila dollari.

Ora è concreto che i 18 gigabyte trafugati dall’Università di Genova possano finire nelle mani sbagliate, resi pubblici o, appunto, venduti. E il caso di Taggia dimostra come le intenzioni degli hacker siano tutt’altro che un bluff. In quel caso, infatti, al mancato pagamento della cifra richiesta tutti i file rubati furono effettivamente resi pubblici con tanto di dettagli di pratiche comunali e dati degli utenti.

Il sito ransomfeed.it è nato il 12 gennaio del 2020 ed è online nel monitoraggio dei gruppi ransomware con una attività di ‘scraping’ per rendere pubbliche le rivendicazioni da parte degli hacker in ogni angolo del mondo. In queste ore sarebbero sotto attacco anche altri siti italiani oltre a quello dell’Università di Genova.

Da fonti dell'Università di Genova si apprende che l'attacco non ha interessato il sito di ateneo e che la situazione è all'attenzione dei tecnici e della Polizia Postale che sta indagando sui fatti.