Viabilità a Savona, una lettrice: "A volte fare qualche passo indietro non guasta"

Riceviamo e pubblichiamo il pensiero di una nostra lettrice sul tema della viabilità a Savona.

"Credo di poter confermare il detto 'si stava meglio quando si stava peggio'... I cittadini sono furiosi per lo scompiglio creato dalla chiusura delle vie strategiche, si stanno raccogliendo firme per la riapertura di corso Italia e la giunta cosa fa? Propone altri cambiamenti surreali. Intanto proporre alternative è già un'ammissione del disastro fatto ma ciò che è peggio è il non prendere proprio in considerazione l'opinione del popolo. Ma i sindaci non dovrebbero rappresentare la cittadinanza? Qui siamo perfettamente allineati con le mode UE sulle smart city, le famose città in quindici minuti... Mi permetto di suggerire al sindaco ed alla giunta che Savona appartiene ai cittadini tutti, forse sarebbe logico ed intelligente smetterla con le imposizioni calate dall'alto e provare ad ascoltare. A volte fare qualche passo indietro non guasta".