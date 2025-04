Nuova raccolta rifiuti, in un condominio di via Servettaz due gestioni diverse. Un residente: "C'è qualcosa che non quadra, assurdo"

30 appartamenti in un condominio di via Servettaz e due gestioni diverse della futura raccolta di rifiuti a Savona.

A segnalarlo un condomino che ha specificato che nel civico 29 con 10 abitazioni Sea-S ha disposto il conferimento con i sacchetti e i mastelli, nel civico 31 le abitazioni sono 20 e quindi hanno deciso per i sacchetti e i bidoni in un'area condominiale che non è ancora stata definita.

"Nelle stesso palazzo, le stesse fondamenta, una scala porta i sacchetti nei mastelli e l'altra i sacchetti nei bidoni. C'è qualcosa che non quadra. Sta sfuggendo la cosa, è una logica incredibile. Hanno sbagliato i calcoli e quando se ne accorgeranno potrebbe essere troppo tardi. È una cosa assurda" ha detto il savonese che ha contattato la nostra redazione.