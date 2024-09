Carcare, il bocciodromo si rinnova: nuovi impianti a LED per una migliore illuminazione

Il comune di Carcare segna un ulteriore successo nel proprio programma di manutenzione e sviluppo. Questa volta, sotto i riflettori, è il bocciodromo cittadino, dove si è appena concluso un importante intervento di aggiornamento dell’impianto di illuminazione.

“Un altro tassello del corposo piano di manutenzione del nostro paese è stato sistemato", ha commentato con soddisfazione il sindaco di Carcare, Rodolfo Mirri.

L’intervento ha riguardato sia i campi da bocce interni che quelli esterni della struttura, con la sostituzione delle vecchie lampade con moderni sistemi a LED. Oltre al significativo risparmio energetico, le nuove luci garantiscono prestazioni di gran lunga superiori in termini di luminosità, un aspetto cruciale per gli atleti e per gli spettatori.

"Le nuove lampade a LED offrono straordinarie prestazioni dal punto di vista della visibilità e della qualità dell'illuminazione, permettendo di sfruttare al meglio la struttura, anche nelle ore serali", spiega il sindaco Mirri.

Ma il vero motivo di orgoglio è legato al miglioramento delle condizioni di gioco, tanto che il bocciodromo è ora pronto ad accogliere competizioni di alto livello. “Quello che più ci inorgoglisce – ha aggiunto il primo cittadino – è che, come confermato anche dai giocatori, ora è possibile ospitare gare dei campionati professionistici, comprese quelle serali, cosa che con il vecchio impianto sarebbe stata impensabile”.

Un segnale positivo per tutto il movimento sportivo cittadino, e non solo: il prossimo weekend, infatti, il bocciodromo di Carcare sarà teatro delle partite del campionato di Serie A di bocce, un evento atteso con entusiasmo.