Tutto pronto sabato 14 e domenica 15 settembre per la prima edizione del Celle Outdoor Weekend

A Celle Ligure è partito il conto alla rovescia per un weekend all'insegna dello sport e del divertimento, tra musica e buon gusto.

Organizzato dall'Asd Celle Outdoor, in collaborazione con il Comune e la locale Associazione Albergatori, sabato 14 e domenica 15 settembre il borgo rivierasco ospiterà la prima edizione del Celle Outdoor Weekend.

L'intero paese sarà coinvolto in una due giorni di attività outdoor, musica e il meglio dello street food locale con stand enogastronomici lungo la passeggiata a mare.

Clou della manifestazione saranno le sfide sportive: sabato sarà la volta della “Sunset Swim&Run” per 800m swim e 5000m run, con partenza alle 18 dal molo principale.

Domenica partirà la prima Crono Enduro della Not a Race 30 km 1000D+, partenza dal molo in mattinata e poi via fino al tardo pomeriggio, quando ci saranno le premiazioni. (Per informazioni e iscrizioni: asdcelleoutdoor@gmail.com).