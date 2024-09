Regionali, Salvini e Rixi (Lega): "Bucci persona giusta per guidare la Liguria"

L'ufficialità è arrivata nella mattina odierna: Marco Bucci sarà il candidato del centrodestra alle prossime elezioni regionali. Una scelta sposata con grande entusiasmo dagli esponenti della Lega.

"Una persona competente e un grande sindaco che, grazie al modello Genova, ha saputo far rinascere la sua città dopo il crollo del Ponte Morandi e che dal 28 ottobre sarà un grande governatore a servizio della Liguria. Forza Marco, andiamo a vincere", commenta il vicepremier e leader della Lega, Matteo Salvini.

"Un grande uomo e un grande sindaco, sarà un grande governatore per la Liguria. La scelta di Marco Bucci a candidato presidente rappresenta la continuità e il rafforzamento del lavoro svolto negli ultimi anni, che ha visto Genova rinascere sotto la sua guida", aggiunge il deputato e viceministro al Mit Edoardo Rixi, segretario della Lega in Liguria.

"Ha saputo affrontare situazioni complesse come la ricostruzione del ponte Morandi, la gestione della pandemia sanitaria, il rilancio economico e infrastrutturale della città. La sua visione di una Liguria moderna e competitiva, capace di valorizzare il territorio e attrarre investimenti, è in piena sintonia coi valori della Lega e del centrodestra unito. Marco Bucci è la persona giusta per superare le sfide del futuro e guidare la Liguria con una leadership solida e affidabile", conclude Rixi.

"Esprimiamo grande soddisfazione per la scelta di Marco Bucci come candidato presidente per il centrodestra. Marco Bucci è la persona giusta, che saprà governare al meglio la Liguria e che farà crescere la nostra Regione. Lo ringraziamo per essersi messo a disposizione della collettività ligure e per la sicurezza del buon governo che riuscirà a garantire", dichiarano in una nota il deputato della Lega Francesco Bruzzone e Sara Foscolo