Savona, sono 658 nuclei familiari che avranno la carta "Dedicata a te"

Sono 658 i nuclei familiari residenti nel Comune di Savona selezionati dall' Inps per usufruire della "Carta Dedicata a te", la misura di sostegno per l'acquisto di beni di prima necessità e carburanti o, in alternativa, di abbonamenti ai servizi di trasporto pubblico locale.

I beneficiari della misura non devono presentare alcuna domanda, in quanto già stati selezionati dall'Inps in base ai requisiti necessari, come una certificazione ISEE ordinario non superiore ai 15 mila euro annui, oltre ad altri requisiti previsti dal decreto di riferimento.