Derby di Coppa Italia, ecco modalità e prezzi di acquisto dei biglietti per i tifosi della Sampdoria

Anche la Sampdoria ha reso note modalità e prezzi di acquisto dei biglietti per il derby di Coppa Italia (in programma mercoledì 25 settembre alle ore 21.00).

I tagliandi per la Gradinata Sud (denominata Gradinata Zena) e il Settore 6 (Gabbia Sud) costeranno 30 euro (commissioni escluse). Il circuito di vendita sarà quello del Genoa, online su Vivaticket ma anche nelle rivendite autorizzate.

La vendita dei biglietti avverrà secondo diverse fasi. La prima, che riguarderà la prelazione Gradinata Sud (riservata ai possessori di abbonamenti in Gradinata Sud per acquistare il proprio biglietto in prelazione nel medesimo settore), scatterà dalle ore 10.00 di giovedì 12 settembre fino alle ore 23:59 di mercoledì 18 settembre.

La seconda fase, che scatterà invece alle ore 10.00 di giovedì 19 settembre fino alle ore 23:59 di martedì 24 settembre, sarà riservata agli abbonati dei settori Tribuna, Distinti e Gradinata Nord per l’acquisto, fino ad esaurimento, di un biglietto per i posti non rinnovati in Gradinata Sud e per il Settore 6 (gabbia sud).

Infine la vendita libera, al via dalle ore 10.00 di mercoledì 25 settembre fino all’orario inizio gara, riguarderà i posti rimanenti.

Dal club blucerchiato precisano inoltre che per esercitare la prelazione online bisognerà inserire nel campo “coupon” il numero della fidelity card sul quale è caricato l’abbonamento (sampcard o doriacard) senza digitare spazi (inizia per 016). "Avrà diritto alla prelazione il titolare dell’abbonamento e non l’utilizzatore nel caso l’abbonamento fosse stato ceduto - sottolineano dalla società - pertanto, è indispensabile utilizzare il numero di tessera del titolare dell’abbonamento".

Ogni abbonato potrà acquistare fino ad un massimo di 4 tagliandi per altri intestatari di abbonamento. Inoltre, non sarà possibile effettuare il cambio nominativo e bisognerà dunque intestare il biglietto obbligatoriamente all’utilizzatore finale.