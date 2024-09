Semaforo pedonale a San Giuseppe di Cairo, Olivieri (Provincia): "Richiesta sensata, in corso le necessarie verifiche"

Nel luglio 2023, il Cral "Osvaldo Chebello" avviò una raccolta firme per richiedere l'installazione di un semaforo pedonale in Corso Guglielmo Marconi, a San Giuseppe di Cairo.

La petizione nacque dalla preoccupazione per la sicurezza dei pedoni in una zona che, secondo i residenti e i promotori, è particolarmente pericolosa. Le attuali strisce pedonali sono ritenute insufficienti per garantire una protezione adeguata.

La richiesta era stata indirizzata al sindaco Paolo Lambertini, anche in qualità di consigliere provinciale, poiché la gestione della strada è di competenza di Palazzo Nervi.

Recentemente, la petizione è arrivata anche sul tavolo del presidente della Provincia, Pierangelo Olivieri, il quale ha espresso comprensione per le preoccupazioni della cittadinanza. "Ho chiesto agli uffici tecnici di effettuare le necessarie verifiche", ha dichiarato Olivieri. "In passato sono state già fatte delle valutazioni su questa zona e, conoscendola bene, ritengo che la richiesta sia sensata".

Una volta completate le verifiche tecniche, la Provincia collaborerà con il comune di Cairo Montenotte per definire le modalità di intervento. "Anche se la strada è di nostra competenza, attraversa un'area centrale, quindi è fondamentale lavorare in sinergia con il Comune", ha aggiunto Olivieri. "Spero di poter fornire una risposta concreta entro la prossima settimana, per dare finalmente risposte ai cittadini".