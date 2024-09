Elezioni regionali, Giovani Democratici di Savona: "Con Bucci Regione ancora più accentrata su Genova e proseguimento della politica fallimentare di Toti"

"I Giovani Democratici di Savona esprimono il loro dissenso nei confronti della candidatura di Marco Bucci alla presidenza della Regione Liguria, una scelta che appare come un’ulteriore conferma del proseguimento della fallimentare politica portata avanti dall’attuale presidente Giovanni Toti". Lo afferma Andrea Ferrari, segretario provinciale dei Giovani Democratici di Savona, giovanile del Partito Democratico.

"Marco Bucci, sindaco di Genova, non più tardi di qualche settimana fa aveva affermato pubblicamente di non voler abbandonare il suo incarico da primo cittadino per concorrere alle elezioni regionali. Questo cambiamento di rotta non solo tradisce la fiducia degli elettori genovesi che lo avevano sostenuto con la convinzione che avrebbe portato avanti il suo mandato fino alla scadenza naturale, ma rappresenta anche l'ennesima dimostrazione della politica incoerente e opportunistica che il centrodestra ligure ha portato avanti negli ultimi anni - prosegue il segretario provinciale dei Giovani Democratici di Savona - La Liguria ha bisogno di una guida politica capace di affrontare le vere sfide del nostro territorio: dallo sviluppo infrastrutturale alla salvaguardia ambientale, dalla tutela dei diritti dei lavoratori fino alla promozione di politiche sociali inclusive. Invece, con Bucci alla guida, si rischia di rimanere intrappolati nel pantano di una gestione che ha già dimostrato di non essere all'altezza delle aspettative dei cittadini".