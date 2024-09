"Voi non pulite, noi non paghiamo", scatta la protesta degli abitanti dei condomini Arte

Contro l'assenza di pulizia condominiale seppur regolarmente addebitata e pagata e la mancanza strutturale di manutenzione degli stabili.

Queste le motivazioni che hanno portato il Sunia di Savona, il sindacato unitario nazionale inquilini e assegnatari, al grido di "Voi non pulite, noi non paghiamo", a disporre una manifestazione di protesta contro Arte per martedì 17 settembre davanti alla sede di via Aglietto.

Diverse infatti sarebbero state le lamentele degli inquilini che vivono negli appartamenti di Arte che avrebbero sollevato le criticità al sindacato savonese.

La manifestazione proseguirà davanti al Comune di Savona con la richiesta di incontro al sindaco di Savona Marco Russo.