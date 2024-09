Elezioni regionali, Piana: "Il modello Liguria non è un sistema criminogeno, Orlando privo di argomenti"

"Il modello Liguria non è un sistema criminogeno, come lo definisce il candidato del centrosinistra Andrea Orlando, ma anzi, quello che rappresenta il candidato a presidente della Liguria Marco Bucci è un esempio di buon governo riconosciuto trasversalmente da tutti come virtuoso. Bucci ha saputo dare un'iniezione di fiducia a una città come Genova che era senza prospettive dopo anni di governo della sinistra. Adesso sarà in grado di imprimere un'ulteriore accelerata a tutta la Regione, applicando il modello Genova a tutta la Liguria. Per esperienza personale, perché ho lavorato fianco a fianco con Bucci quando ero presidente del Consiglio comunale, sono certo che con la sua guida restituirà ai liguri una Regione sempre più confacente ai loro bisogni. Oggi sono i dati che parlano, con la Liguria che dal 2015 cresce in modo costante dopo anni di regressione e una crescita del Pil prevista nel 2024 a +1% e nel 2025 a +1,4% superiore alla media nazionale”.

Lo dice in una nota Alessio Piana, Assessore allo Sviluppo Economico della Regione Liguria.