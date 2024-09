Savona, i residenti di via alla Strà: “Quando finiranno i lavori sulla strada? Ci sentiamo cittadini di serie B” (FOTO)

Continuano i disagi per i residenti di via Alla Strà, dal 2019 inagibile a causa di una frana. I cantieri per ripristinare via alla Strà sono stati consegnati nel maggio dello scorso anno, ed è stato aperto il cantiere. I lavori di pristino viabilità di Via alla Strà sono stati affidati alla società Co.Ge.

Fa Costruzioni Generali Fognature-Acquedotti con sede a Tiglieto (Genova) per un importo complessivo di 296 mila euro e sono finanziati con le risorse del Pnrr.

Poi mesi fa si sono interrotti e non sono ancora stati ripresi. “Ci dispiace per il disagio dei residenti – spiega l'assessore ai Lavori pubblici Lionello Parodi – ma il cantiere era stato sospeso perché si era resa necessaria una variante. Alcuni giorni fa abbiamo avuto un incontro con la ditta incaricata dei lavori che dovrebbero riprendere nell'autunno, ad ottobre”.