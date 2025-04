Savona, tamponamento tra due auto in via Gramsci: un ferito in codice giallo (FOTO)

È stato lanciato l'allarme poco prima delle 10.30 per un tamponamento che si è verificato in via Gramsci a Savona.

A scontrarsi due auto con una persona che ha dovuto ricorrrere alle cure dei sanitari.

Sul posto immediato l'intervento della Croce Bianca di Savona che ha trasportato la persona ferita in codice giallo all'ospedale San Paolo.

Si stanno registrando code sul tratto. Sul posto la polizia locale sta regolando il traffico e rilevando l'incidente.

Venerdì scorso una donna, 58enne, proprio in quel tratto nei pressi dell'attraversamento pedonale era stata investita da una moto. Era stata trasportata in codice rosso all'ospedale Santa Corona di Pietra Ligure.