Domenica 13 aprile la vendita solidale di colombe pasquali dello Zonta Club di Savona

Lo Zonta Club di Savona organizzerà per domenica 13 aprile 2025 la vendita solidale delle colombe pasquali, per sostenere il progetto “Aiutare per aiutarsi” dell’Associazione Amici Centro Oncologico Bianucci, in collaborazione con il reparto di Oncologia dell’Ospedale San Paolo di Savona.

Tale progetto prevede la realizzazione, per i pazienti oncologici, di incontri mensili di gruppo e incontri individuali a carattere psicoterapico, che si terranno presso la sede dell’Associazione Bianucci in via San Lorenzo n° 6.

Gli obiettivi del progetto riguardano sia il paziente, al fine di aiutarlo durante il decorso della malattia a contenere i sintomi psicologici e i comportamenti a rischio rispetto al possibile peggioramento delle condizioni psicofisiche generali, sia la famiglia durante tutto l’iter clinico del congiunto.

Zonta, nel linguaggio degli indiani Sioux, significa “onesto e degno di fiducia”. Lo Zonta Club of Savona Area, fondato nel 1982, è membro di Zonta International, una organizzazione mondiale di professioniste e dirigenti che lavorano insieme per migliorare la condizione della donna nel mondo, difendendone i diritti attraverso azioni di service e advocacy.

Zonta International è stata costituita l’8 novembre 1919 a Buffalo, USA, dalla scrittrice e giornalista Marian De Forest. È composta attualmente da 33.000 membri, in più di 1.200 club, ed è presente in 69 Paesi. È un’Organizzazione Non Governativa Internazionale di Servizio, l’unica ad avere: uno status consultivo permanente presso l’ONU, una posizione consultiva all’UNESCO e all’UNICEF, uno stato di partecipazione al Consiglio d’Europa.

Si tratta quindi di una realtà internazionale che supporta la causa delle donne nel mondo e firma protocolli di intesa per service internazionali.

Tutta l'attività dello Zonta Club Savona è finalizzata a mettere in atto concretamente, anche sul territorio, gli obiettivi definiti a livello internazionale, dedicandosi alla creazione di Service rivolti a donne bisognose di aiuto in ambito sociale, economico, sanitario, professionale, scolastico e culturale.