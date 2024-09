Vado, inaugurate a Sant'Ermete la nuova sede del gruppo Alpini e il monumento (FOTO)

È stato inaugurato nel pomeriggio di ieri nella frazione di Sant'Ermete a Vado Ligure il monumento realizzato da Fulvio Semenza intitolato agli alpini oltre alla nuova sede del gruppo Alpini Vado-Quiliano.

L'inaugurazione è stata inserita nella tre giorni dedicata al 49esimo premio nazionale "L'Alpino dell'Anno" che si è svolta nei due comuni vadesi e quilianesi con cortei a Quiliano venerdì scorso (nella Sala Consiliare del Comune si è tenuta anche la conferenza dal titolo “Gli alpini liguri dalla Campagna di Russia ai giorni nostri” a cura del generale Marcello Bellacicco) e questa mattina per le strade di Vado.

A Diego di Febbo di Grottaglie della Brigata Alpina Julia, graduato aiutante, è stato consegnato il Premio Nazionale “L'Alpino dell’anno”, per una preziosissima azione di coraggio. Il militare si è distinto infatti per aver compiuto un atto eroico finalizzato a mettere in salvo una donna da un estremo gesto.

Mauro Bernardi della sezione di Bergamo, Gruppo di Vetrova-Colzate è stato premiato come alpino dell'anno in congedo.

Menzione d’onore alla memoria invece per l'Alpino Carlo Marazzato della sezione di Vercelli.

Diploma d’onore all'Alpino Giulio Rossi, Sezione Svizzera del gruppo di Lucerna e all'Alpino Gian Luigi Ravera della sezione di Casale Monferrato.

Il premio "L'Alpino dell'Anno", particolarmente sentito, istituito nel 1974, è voluto e perpetuato negli anni dalla Sezione ANA di Savona, dai suoi Presidenti e da tutti gli Alpini.

"La cerimonia di oggi celebra gli alpini, onorando il loro coraggio, spirito di sacrificio ma anche di fratellanza e solidarietà. Non solo nelle criticità, ma anche in pace, partecipando a missioni umanitarie e soccorsi durante calamità naturali - il commento del sindaco di Vado Fabio Gilardi - La cerimonia è un richiamo a guardare al futuro, riscoprendo i valori di collettività e responsabilità verso gli altri, gli Alpini sono un reale alleato anche ai giorni nostri, nelle iniziative, nella rappresentanza e nell'esempio ai giovani per trasmettere quei valori unici e fondamentali che li contraddistinguono Un ringraziamento agli alpini di Vado e Quiliano, all'organizzazione della cerimonia e un benvenuto alla nuova sede in Sant'ermete, auspicando che il loro esempio continui a ispirare solidarietà e pace".