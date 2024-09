La Samp a Cosenza con una formazione rinnovata: esordio per Silvestri e Riccio, in avanti spazio a Sekulov

"Ve lo dico subito, la formazione da me non l'avrete mai". Andrea Sottil è stato categorico, il tecnico della Sampdoria alla vigilia dell'impegno odierno con il Cosenza ha sottolineato come d'ora in poi le sue scelte relative a chi scenderà in campo dall'inizio si conosceranno solo a ridosso degli impegni che attenderanno i blucerchiati.

E così sarà a partire da oggi, in occasione di un match dove potrebbero esserci importanti novità nello schieramento iniziale. Tra i pali esordio assoluto per Silvestri, in difesa atteso anche un altro debutto: Riccio al centro della linea a tre composta da Bereszynski e Venuti (in vantaggio su Veroli).

In mezzo al campo spazio a Depaoli, Akinsanmiro, Vieira nel ruolo di playmaker, Bellemo e Barreca, quest'ultimo con tutta probabilità preferito a Ioannou. In avanti una maglia da titolare sembra essere appannaggio di Sekulov mentre l'altra sarà di uno tra Coda e Tutino (non al meglio e in dubbio anche per la panchina).

Sul fronte opposta, il tecnico dei calabresi Alvini nel corso delle conferenza stampa della vigilia si è espresso così: "Certamente c’è grande rispetto per la Samp, ma vogliamo fare il massimo. Non vediamo l'ora di giocare la partita e vogliamo esserne all'altezza. Faremo di tutto per cambiare la storia delle sfide con la Samp, non l'abbiamo mai battuta e giocheremo per vincere".