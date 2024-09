Operazione Roma per il Genoa ancora incerottato: torna Bani, fuori Messias e ancora Miretti

Si attendeva la pausa nazionali per avere il tempo di recuperare qualche uomo in casa Genoa. Così invece non sarà e anzi, per la sfida di pranzo contro la Roma (ore 12:30, arbitro Giua) mister Gilardino ritroverà Bani ma, rispetto all'ultima uscita col Verona e alle iniziali previsioni, si troverà senza Messias e Miretti ad affrontare i giallorossi.

Il forfait del brasiliano è l'ulteriore eredità di un'ultima uscita per certi versi da dimenticare per il Vecchio Balordo, per altri una lezione da tenere molto bene presente, come ha ricordato ieri alla vigilia il tecnico sottolineando come sia vietato per i rossoblù basarsi su quanto fatto o vivere di rendita rispetto a un anno fa. Allora il “Ferraris” fu teatro della resa giallorossa al cospetto di un Genoa sontuoso, che nel frattempo ha cambiato pelle, eccome.

L'attacco che fece impazzire la squadra allora di José Mourinho è completamente mutato, questa volta sarà affidato a Pinamonti, che ha proprio nei capitolini la sua vittima preferita (come d'altronde è, dalla sponda opposta, con l'argentino Dybala che si infiamma quando vede il rossoblù genoano), e a Vitinha. Proprio in lui il tecnico ha rinnovato la sua fiducia: “Quest'anno si è preso una grandissima responsabilità, ha un peso diverso rispetto alla stagione scorsa. Dovremmo essere bravi noi a snellirglielo e lui a giocare come sa: ha estro, spunto e forza, credo e crediamo molto in lui”.

L'altro tipo di spunto sui cui dovrebbe puntare il tecnico per tendere tranelli si romanisti è quello dato dalle doti balistiche di Malinovskyi. L'ucraino, tornato dall'impegno con la sua Nazionale, sembra in vantaggio per completare il terzetto di centrocampo col cervello Badelj e il motorino Frendrup, anch'egli fresco di esordio con la maglia della sua Danimarca. Chi mancherà ancora, rispetto alle sensazioni post Hellas, sarà Miretti: un problema fisico lo ha fermato nella sosta, per vederlo a disposizione servirà attendere ancora qualche settimana. Così come per l'attaccante Ankeye che, smaltita l'infezione di cui era vittima, rientrerà gradualmente in gruppo.

Chi ha smaltito i problemi e torna a disposizione è Bani, fondamentale per una difesa che avrà anche De Winter e Vasquez, col primo rientrato anzitempo dalla convocazione col Belgio per un problema fisico. Ancora out Matturro, ci sarà invece pronto e quasi certo di una maglia dall'inizio Alessandro Vogliacco, che ha appena rinnovato il suo contratto in rossoblù fino al 2027, così come il giovane Ahanor. L'esterno sarà convocato per sopperire alla sfilza di infortunio sulle corsie laterali che tiene ancora fuori Zanoli e Norton-Cuffy.

Uno solo è invece l'indisponibile dall'infermieria in casa Roma. De Rossi a centrocampo farà a meno del francese Le Fée e, con un Pellegrini non al meglio, titolare in mezzo al campo ci dovrebbe essere il neo arrivato Koné con Baldanzi in un 3-5-2 che sarebbe la soluzione a cui avrebbe pensato il tecnico giallorosso Daniele De Rossi. Per lui novità anche dietro, dove un posto nell'undici iniziale lo dovrebbe avere l'ex Atletico Madrid Hermoso, arrivato a mercato chiuso da svincolato come l'ex Dortmund Hummels, per il quale è più probabile la panchina.

Nella sfida da tutto esaurito di Marassi, sempre tra le fila genoane, ma stavolta in tribuna, un posto assicurato lo avrà il tennista greco Stefanos Tsitsipas. Il numero dodici del ranking mondiale non ha mai nascosto la sua passione per il Grifone e nelle scorse ore ha annunciato, via sociale, la sua presenza sugli spalti dell'impianto genovese per sostenere la sua squadra del cuore.

Probabili formazioni

Genoa (3-5-2): Gollini; Vogliacco, Bani, Vasquez; Sabelli, Frendrup, Badelj, Malinovskyi, Martin; Pinamonti, Vitinha. Allenatore: A. Gilardino

Roma (3-5-2): Svilar; Mancini, Hermoso, Ndicka; Saelemaekers, Koné, Cristante, Baldanzi, Angelino; Dybala, Dovbyk. Allenatore: D. De Rossi