Samp, è una crisi senza fine: a Cosenza un'altra sconfitta, blucerchiati ultimi in classifica

La Sampdoria incassa una sconfitta storica contro il Cosenza, perdendo per la prima volta nella sua storia contro i calabresi: al San Vito - Marulla finisce 2-1 per i padroni di casa. Una battuta d'arresto che aggrava ulteriormente la crisi dei blucerchiati, ora fanalino di coda con appena 2 punti in classifica. Dopo essere passata in svantaggio all'8', la Samp era riuscita a trovare il pareggio con Ioannou a inizio secondo tempo. Pochi minuti dopo, però, Strizzolo ha riportato il Cosenza avanti. Il pareggio sembrava cosa fatta con Coda, ma il Var ha annullato la rete del numero 9. Dopo il piccolo passo in avanti all'esordio di Sottil, la Samp ne fa due all'indietro ripiombando in profonda difficoltà e - per quanto emerso oggi - senza segnali di ripresa all'orizzonte.

LA PARTITA

A caccia della della prima vittoria stagionale, la Samp si ritrova immediatamente sotto. Alla prima vera occasione, infatti, il Cosenza passa con un gran gol di D'Orazio. Un duro colpo per gli uomini di Sottil che faticano a reagire e patiscono il gioco dei padroni di casa. Al 37' sui piedi di Sekulov potrebbe arrivare la palla del pareggio, ma Camporese anticipa l'attaccante ex Juve. Per il resto è il Cosenza a tenere le redini del match in un primo tempo a tratti disarmante per i blucerchiati, apparsi privi di organizzazione e di idee.