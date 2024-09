Cairo, la Croce Bianca torna in piazza della Vittoria per inaugurare la nuova ambulanza: "Come prima del Covid, vicini alla cittadinanza"

Cairo Montenotte ha vissuto un pomeriggio di festa sabato, quando la Croce Bianca ha inaugurato una nuova ambulanza in piazza della Vittoria. L'evento ha segnato un ritorno molto sentito nel cuore della città, accolto con entusiasmo dalla comunità locale.

"È stato possibile organizzare una manifestazione come nei periodi pre-Covid", spiegano dalla pubblica assistenza. "Un ritorno significativo, perché la Croce Bianca è sempre al fianco dei cittadini".

L'inaugurazione di un nuovo mezzo rappresenta sempre un momento di grande importanza per la comunità. "È un mezzo essenziale, come tutti gli altri", commentano i rappresentanti della Croce Bianca. "Sarà utile per sostenere i numeri che raggiungiamo ogni anno: 6.000 servizi tra emergenze e trasporti ordinari, oltre a 1.200 interventi per l’automedica. In totale percorriamo 360.000 chilometri all'anno. Questi dati, impensabili in passato, sono ormai la norma, complice anche l'emergenza Covid e i servizi aggiuntivi".

La cerimonia, oltre al tradizionale taglio del nastro, ha incluso la premiazione dei militi più anziani, in segno di riconoscimento per il loro impegno pluriennale. Madrina dell'evento è stata l'ex sindaco di Altare, Olga Beltrame, figura di spicco nel volontariato, nei sindacati e nella politica locale. In passato, ha ricoperto anche il ruolo di presidente del distretto sociosanitario valbormidese. "È una persona che ha dato molto al territorio", hanno sottolineato i membri della Croce Bianca.

Tra i partecipanti, anche il sindaco di Cairo Montenotte, Paolo Lambertini, e l'ex primo cittadino Fulvio Briano, ora consigliere comunale di opposizione. "Abbiamo voluto organizzare una cerimonia che rappresentasse tutti, senza distinzioni politiche, perché la nostra associazione è apolitica", concludono dalla pubblica assistenza. "Siamo consapevoli delle difficoltà sanitarie che la Val Bormida e la Liguria stanno affrontando, e speriamo che la situazione possa migliorare, indipendentemente da chi governa la Regione o il Comune".