Savona, SeaS: "Isole ecologiche con cassonetti intelligenti per 5.600 utenze del centro cittadino"

Fino ad ora il porta a porta è stato attivato per le utenze commerciali ma non sarebbe ottimale per tutte le utenze domestiche. "E' stato un bel banco di prova per SeaS – ha detto l'amministratore delegato di Seas Stefano Valle - In termini di risultati c'è stata una riduzione volume secco in discarica di oltre 8%; parliamo di oltre 1.300 tonnellate con relativo risparmio. E' aumentata la differenziata dell'organico di oltre 40% e per carta e plastica di oltre il 20% e molti materiali differenziati costituiscono ricavo".