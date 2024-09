CDS Casa della Salute inaugura la sua 34esima sede ad Alassio: servizi d’eccellenza e taglio dei tempi di attesa (FOTO e VIDEO)

CDS - Casa della Salute compie un nuovo e importante passo del proprio percorso di sviluppo tagliando il traguardo delle 34 sedi e acquisendo il Centro Medico Ippocrate di via G. Verdi 6 ad Alassio (SV), inaugurato nel corso della giornata odierna (17 settembre) alla presenza delle istituzioni cittadine e della cittadinanza.

In seguito all'acquisizione, avvenuta in estate, i locali sono stati rinnovati e dotati delle più moderne e tecnologicamente avanzate attrezzature e strumentazioni, al pari di tutti i centri CDS presenti in Piemonte e Liguria. Oggi, la struttura offre servizi di diagnostica per immagini (ecografie), visite specialistiche e analisi cliniche proponendo alta qualità e tempi di attesa di 2-3 giorni.

“L'acquisizione del Centro Medico Ippocrate rappresenta un passo importante nel nostro piano industriale e nella strategia di rafforzamento nel Ponente Ligure - spiega Marco Fertonani, CEO e Fondatore di CDS -. Attraverso questa azione, che porta a 27 i centri CDS presenti oggi in Liguria, confermiamo la volontà di porci come un punto di riferimento per i pazienti e di metterci al servizio delle comunità locali con una proposta attenta, ad alto valore tecnologico e caratterizzata da costi accessibili. In continuità con il nostro standard, nel nuovo centro sono attivi medici della comunità territoriale”.

"Casa della Salute arriva ad Alassio e si rinnova ulteriormente – afferma Daniele Bruzzone, direttore Sales & Marketing CDS -.. Attualmente contiamo 34 strutture, di cui 27 sul territorio ligure e 7 su quello piemontese. Questa nuova apertura segna un consolidamento importante, sia nel Ponente Ligure, dove siamo presenti con sette strutture, sia all’interno del piano industriale di CDS. Il consolidamento si sviluppa attraverso tre direttrici: l’acquisizione di strutture, come in questo caso con l’ambulatorio Ippocrate, che è molto apprezzato sul territorio per i suoi professionisti di alto livello; la creazione di strutture da zero, acquisendo immobili e riportandoli al loro splendore, con un impatto sociale rilevante. Portiamo il nostro modello anche ad Alassio, un modello basato sull'accessibilità, sia in termini di prezzo che di tempi di prenotazione e refertazione, e sulla qualità diagnostica, resa possibile dagli investimenti in tecnologia, che dal 2020, con l'ingresso di Italmobiliare Investment Holding, sono diventati particolarmente significativi".

"Alassio è la settima struttura aperta nel Ponente Ligure – dice Francesco Conti, Area Manager del Ponente Ligure -. Dopo Ventimiglia, Bordighera, Sanremo, Albenga, Savona e Cairo Montenotte, arriviamo ad Alassio grazie all’acquisizione dell’ambulatorio Ippocrate, noto e stimato nella zona. Portiamo innovazione, tecnologie all’avanguardia e il nostro modello di Casa della Salute, caratterizzato da tempi di attesa ridotti, tecnologia d’eccellenza e prezzi competitivi”.

Attualmente, nel poliambulatorio si possono effettuare esami di laboratorio ed ecografie, oltre a diverse visite specialistiche, con particolare attenzione alla cardiologia, chirurgia vascolare e diagnostica. “Stiamo attendendo l’autorizzazione per la medicina sportiva – continua Conti -, ma abbiamo già eccellenze in chirurgia bariatrica e ginecologia, come il dottor Giovannelli e il dottor Cristoforoni. La struttura è già operativa e lavora in continuità con l’acquisizione di Ippocrate, aperta dal lunedì al sabato".

"Ho fondato il poliambulatorio Ippocrate nel 2006 - aggiunge Roberto Cipriani, fondatore del poliambulatorio Ippocrate - e l'ho gestito per 18 anni. Oggi ho avuto l’opportunità di cederlo a un grande gruppo come Casa della Salute, che ha ampliato ulteriormente i servizi. Vi aspettiamo al poliambulatorio, dove continueremo a coccolarvi, anche più di prima".

Fondata nel 2013, CDS - Casa della Salute è un network di poliambulatori specialistici nato con l'obiettivo di contribuire alla tutela del diritto alla salute e di garantire a tutti i cittadini un servizio sanitario di alta qualità. Dal 2020 è controllata da Italmobiliare, holding della famiglia Pesenti quotata nel segmento STAR di Borsa Italiana. Italmobiliare ha dato grande impulso al piano di sviluppo della societa, che conta oggi 34 poliambulatori tra Liguria e Piemonte, impiega circa 515 dipendenti e oltre 500 medici ed eroga ogni anno più di un milione di prestazioni sanitarie.

"L'apertura di una nuova sede di Casa della Salute nella nostra regione, e in particolare nella provincia di Savona, è molto importante – spiega Brunello Brunetto, consigliere in Regione Liguria -. L'obiettivo è integrare la sanità pubblica con una sanità privata di qualità. In Regione Liguria, negli ultimi anni, abbiamo lavorato per evitare il depotenziamento della sanità pubblica, definendo con chiarezza i ruoli, soprattutto nelle situazioni di alta complessità. Tuttavia, è evidente che la domanda di assistenza sanitaria è in costante aumento e la sanità pubblica non può soddisfare tutte le esigenze, soprattutto quelle di piccola e media entità. In questo contesto, l'iniziativa privata può fornire un'integrazione essenziale, garantendo ai cittadini un'ampia disponibilità di servizi diagnostici e visite specialistiche, praticamente a chilometro zero".

Nel centro di Alassio, aperto da lunedì al sabato, sono presenti i seguenti servizi:

Visite specialistiche

Esami di laboratorio e check-up sangue

Ecografie.

