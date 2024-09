Unioncamere, il presidente della Camera di commercio Riviere di Liguria Enrico Lupi nell’esecutivo

Il presidente della Camera di Commercio Riviere di Liguria Enrico Lupi è stato eletto all’unanimità nel Comitato esecutivo che costituisce l’Organo di indirizzo politico di Unioncamere, insieme ad altri dieci componenti scelti tra i presidenti delle Camere di commercio nazionali e nove componenti dell’Ufficio di Presidenza.

L’elezione si è svolta ieri a Roma, da parte dell’Assemblea dei presidenti delle Camere di commercio, della vicepresidente Dalila Mazzi, presidente della Camera di commercio di Pistoia Prato, e degli undici componenti del Comitato esecutivo. È stata così completata la squadra di governo di Unioncamere, guidata dal presidente Andrea Prete.

“Assumo con orgoglio questo incarico in grado di dare rappresentanza alla nostra regione in questo strategico contesto – commenta Lupi -. Porterò la mia esperienza al tavolo di lavoro nazionale di Unioncamere in un momento particolarmente importante in cui occorre garantire il massimo impegno nell’attuazione del PNRR, nella convinzione che le nostre imprese, senza un adeguato e capillare supporto, quale è quello che le Camere di commercio possono garantire, non sarebbero in grado di avvantaggiarsi delle risorse e dei programmi messi in campo”.

Gli altri presidenti eletti nel Comitato esecutivo sono: Alessandro Albanese (Palermo Enna), Antonella Ballone (Gran Sasso d’Italia), Agostino Cicalò (Nuoro), Dario Gallina (Torino), Giorgio Guberti (Ferrara e Ravenna), Carlo Mazzoleni (Bergamo), Roberto Saccone (Brescia), Lorenzo Tagliavanti (Roma), Giuseppe Mauro Vitiello (Varese) e Massimo Zanon (Venezia Rovigo).