Regionali, la lista dei 5 Stelle: ecco i candidati che si propongono per il Savonese

Nomi ai quali il Movimento sarebbe arrivato dopo un percorso che non avrebbe risparmiato tensioni interne, sia per la candidatura dei referenti provinciali, coloro che avrebbero avuto l'incarico di fare le liste e a loro volta candidati, sia per la decisione di dare il sostegno ad Andrea Orlando, un candidato che non tutta la base del Savonese avrebbe gradito.

Rimane escluso Manuel Meles che aveva dato la propria disponibilità. Meles da anni rappresenta il Movimento 5Stelle in consiglio comunale e la sua candidatura sarebbe stata apprezzata dalla base dei "vecchi" militanti ma avrebbe pagato la sua opposizione al sostegno ad Orlando.