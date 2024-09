La Lega di Savona organizza una raccolta firme in segno di solidarietà con Salvini

"La Lega di Savona si sta mobilitando con una raccolta di firme a favore del Ministro e Segretario federale Matteo Salvini, in seguito alla richiesta di condanna a sei anni formulata dalla Procura di Palermo. Questo perché ha difeso i confini nazionali, contrastando la volontà dell'ONG spagnola Open Arms di sbarcare nel porto di Lampedusa nell'agosto del 2019, anziché in altri porti sicuri disponibili". Ad affermarlo è il segretario della Lega di Savona, Giorgio Calabria.

"Per questo motivo, è essenziale esprimere la nostra piena solidarietà a Salvini contro l'intrusione significativa della Procura di Palermo negli affari interni e internazionali, che Matteo Salvini, nel suo ruolo di Ministro dell'Interno, ha rappresentato, adottando misure per proteggere e difendere i confini nazionali nel tentativo di contrastare le azioni criminali degli scafisti che sfruttano le tragedie economiche e sociali di popoli e comunità. Il coraggio e la determinazione di Matteo Salvini meritano il sostegno di tutti gli italiani, che possono manifestarlo partecipando alle piazze per informare i cittadini sui fatti e per dimostrare la vicinanza di tutti i sostenitori al nostro Segretario Federale, impegnato in una lotta non personale ma per la difesa della legalità e del rispetto della Costituzione", conclude Calabria.

I gazebo dedicati alla raccolta firme si svolgeranno a Savona in Via Paleocapa e in Corso Italia nei giorni di sabato 21 e 28 settembre, dalle 15:30 alle 19:00.