Oscar Green 2024, a Celle Ligure la finale regionale

Anche quest’anno, la Federazione regionale di Coldiretti Liguria ha consegnato il Premio Oscar Green alle sei giovani aziende agricole che si sono distinte con i loro progetti innovativi. L’evento – giunto oggi alla sua 18esima edizione – rappresenta un momento particolare e denso di significato, attraverso il quale accendere una luce sull’importanza dei giovani per l’economia e il futuro della nostra Regione e dell’intero Paese.

La cerimonia di premiazione si è tenuta giovedì 19 settembre presso i Bagni Olimpia Vittoria di Celle Ligure. Quest’anno le categorie sono state le più svariate, così da dar modo di riconoscere la vastità dei temi e degli ambiti toccati: dai Custodi d’Italia, coloro che si sono distinti per aver saputo salvaguardare e gestire con innovazione un territorio impervio come quello ligure, a Coltiviamo Insieme, premio dedicato a chi riesce a creare reti sinergiche con i diversi soggetti della filiera, divulgando e promuovendo la valorizzazione del made in Italy, fino alla menzione speciale di quest’anno: il premio Agri-Influencer, destinato alle imprese agricole che – attraverso i social – promuovono la propria attività e creano valore attraverso la comunicazione del proprio personalissimo linguaggio della terra.

Commentano Gianluca Boeri, Presidente di Coldiretti Liguria, e Bruno Rivarossa, Delegato Confederale: “una splendida occasione, questa, per incontrarci di anno in anno e celebrare il ricambio generazionale nel settore agricolo. Il futuro della società è nelle mani di chi riesce nell’impresa di mettere il cuore oltre l’ostacolo: l’imprenditoria agricola è un settore che da anni subisce freni e pericolosi abbandoni. I giovani rappresentano il motore del futuro della Liguria e dell’Italia intera, soprattutto in un ambito delicato come quello agricolo. Per noi di Coldiretti la priorità è da sempre quella di creare opportunità e occasioni per le giovani imprese: gli Oscar Green sono un’iniziativa meravigliosa che riesce ogni anno a lanciarci nella nuova stagione con un’energia rinnovata e tanta speranza per questo settore che va protetto e salvaguardato, oggi più che mai.”

I premiati delle categorie sono stati:

Custodi d’Italia: Agriturismo Ca’ di Voi di Ferraro Daniel (dal 2006 a oggi: da cascina ad agriturismo con la novità delle starbox in campo a Calizzano)

Agri-Influencer: Agriturismo Terra e Cielo di Francesco Campora (promozione e divulgazione attraverso i canali social)

Campagna Amica: Azienda Agricola Val di Magra di Gabriele Figoli (produzione esclusiva in vendita diretta)

Coltiviamo Insieme: Verdure Naturali di Marco Loconte (divulgazione Grani antichi)

L’Impresa che cresce: Az. Agricola Mauro Zino di Mauro Luigi (vino e olio eroico da cinque generazioni)

È Ancora Oscar Green: Davide Busca di Alalunga di Mantero Mauro e Davide Busca (pescatori di Savona con ittiturismo Alalunga)

A seguito delle premiazioni, in cui ogni segretario dei giovani provinciale ha premiato il vincitore di un’altra provincia, così da sottolineare l’interconnessione tra i vari territori della piccola e speciale Liguria, ai partecipanti dell’evento è stato servito un catering preparato da un’azienda Campagna Amica: l’agriturismo Argentea di Alessandra Molinari.