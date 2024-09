Nuova piastrella autografata sul Muretto di Alassio: è quella dello scultore Flavio Furlani

Una nuova piastrella arricchisce il Muretto di Alassio: è quella firmata questa mattina (20 settembre) dal Maestro Flavio Furlani, affermato fotografo e scultore, noto per le sue opere che abbelliscono la Riviera, con una vasta esperienza espositiva e una lunga carriera nelle associazioni artistiche. Il momento celebrativo si è svolto alla presenza del vicesindaco di Alassio Angelo Galtieri e della signora Angela Berrino, presidente della Fondazione dedicata a suo padre Mario Berrino, ideatore del Muretto insieme a Ernest Hemingway.

"Essere invitato a firmare una piastrella del Muretto di Alassio – ha sottolineato il Maestro Flavio Furlani - rappresenta per me un grande onore e un'importante opportunità per lasciare un segno indelebile nella storia artistica di questa storica località. Firmare questa piastrella significa per me entrare a far parte di una tradizione che abbraccia decenni, unendo il mio nome a quello di illustri predecessori che hanno arricchito il Muretto con le loro opere e il loro spirito. Ogni firma è un tributo all'arte, alla cultura e alla storia, e diventa parte integrante di un mosaico collettivo che racconta la storia di un luogo unico”.

Molte sculture, busti ed installazioni pubbliche del Maestro Furlani sono facilmente raggiungibili e visibili con un breve itinerario sul territorio. Tra le opere più recenti si ricordano, ad Alassio, il busto di Totò presente nei giardini pubblici di Piazza Stalla, La donna delle violette di Villanova d'Albenga, il monumento Al Carabiniere ad Albenga, la statua di Ilaria del Carretto a Zuccarello e la statua ad altezza d'uomo del Presidente Sandro Pertini, donata dall'artista al Comune di Villanova d'Albenga.