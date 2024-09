Savona, atto vandalico contro il Circolo PD di Villapiana: "Un attacco alla democrazia e al libero confronto"

"Con grande dispiacere e preoccupazione, informiamo che l'insegna del nostro Circolo del Partito Democratico di Villapiana è stata distrutta in un vile atto vandalico avvenuto questa notte. Questo gesto deplorevole rappresenta non solo un danno materiale, ma soprattutto un attacco alla democrazia e al libero confronto che il nostro Circolo promuove quotidianamente". A darne notizia è proprio il circolo dem savonese attraverso una nota firmata dal segretario Luca Burlando.

"Esprimiamo profonda inquietudine per l'accaduto, consapevoli del clima di tensione che, purtroppo, questi gesti possono alimentare - proseguono dal circolo Pd - La paura che qualcuno cerca di instillare nella nostra comunità non ci fermerà: continueremo con determinazione a portare avanti i nostri valori e il nostro impegno politico. A chi ha compiuto questo atto vogliamo dire chiaramente che non ci lasceremo intimidire. Il nostro Circolo, come sempre, rimarrà un punto di riferimento per tutti i cittadini che credono in un confronto aperto e civile. L'odio non avrà spazio a Villapiana".