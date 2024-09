Atto vandalico al Circolo PD di Villapiana a Savona, la solidarietà del circolo dem di Pietra Ligure

"Il Segretario e tutti gli iscritti del circolo PD di Pietra Ligure e della Valmaremola, esprimono piena solidarietà e vicinanza agli esponenti del circolo PD di Villapiana di Savona, colpito nei giorni scorsi da un gesto tanto ignobile quanto stupido e codardo". Lo afferma, attraverso una nota, il circolo dem pietrese stigmatizzando quanto avvenuto le scorse ore a Savona dove un atto vandalico ha danneggiato l'esterno della sede del Circolo PD di Villapiana.

"Lungi da noi però, saltare a conclusioni affrettate e sommarie, verso ipotetici colpevoli mai accertati, come è stato fatto, invece, da altri esponenti politici di segno opposto al nostro - si legge ancora nella nota - Confidiamo comunque che la matrice non sia politica ma opera di qualche miserabile. La condanna di certi episodi è per noi sempre un elemento imprescindibile e mai finalizzato al consenso, alla vigilia di un appuntamento elettorale. Diversamente, si avvelenano soltanto i pozzi della politica, che dovrebbero essere scevri da queste manovre, e aumentano la sfiducia dei cittadini invece di un sano e proficuo confronto su temi importanti".

Il riferimento del circolo dem di Pietra Ligure è rivolto a quanto accaduto alcuni giorni fa nei confronti del candidato consigliere regionale della Lega Sara Foscolo, presa di mira sul web, e alle relative reazioni da parte del Carroccio.