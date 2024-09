Finale, recital pianistico del M° Sergio Ciomei dal titolo "Un après-midi chez Wolfgang Amadè"

Domenica 29 settembre alle ore 17 presso l’Auditorium Destefanis di Finalborgo avremo la possibilità di assistere a un concerto straordinario organizzato dall’Associazione di Cultura Musicale Palma d’oro in sinergia con la Società dei Concerti Finale Ligure ETS, con il patrocinio del Comune di Finale Ligure e della Fondazione De Mari.

L’ospite d’eccellenza sarà il M° Sergio Ciomei, che eseguirà un recital pianistico intitolato "Un après-midi chez Wolfgang Amadè". Eh già, il francese era d'obbligo quando Mozart voleva organizzare un momento speciale con amici, parenti e ospiti illustri.

Quello che faremo questo pomeriggio è cercare di ricostruire uno di questi magici momenti, con Mozart al pianoforte che diletterà il suo pubblico suonando sue composizioni e pezzi tratti dal repertorio barocco e classico. Ma soprattutto, come era d'uso all'epoca, ci saranno molti pezzi improvvisati al momento, su temi suggeriti dal pubblico, che sarà chiamato a collaborare attivamente durante lo spettacolo! Non un concerto "standard", quindi, ma qualcosa di più giocoso e anche un po' folle, come è lecito aspettarsi quando c'è di mezzo il geniale e irriverente maestro salisburghese.

Ovviamente, un programma di sala per una serata così libera e "aperta" non sarebbe esistito all'epoca, ma nella nostra ricostruzione ci saranno comunque brani scritti e pubblicati che Mozart certamente suonava, e che fanno ormai parte del repertorio pianistico mondiale. Questo è l'elenco dei pezzi: Haydn: minuetto dalla sonata n. 49 in mi bemolle; Scarlatti: sonata in mi maggiore K. 380; Händel: passacaglia in sol minore; Mozart: fantasia in do minore K. 475; Mozart: rondò in re maggiore K. 485; Mozart: sonata in do maggiore K. 330... e potrebbero saltarne fuori molti altri, a sorpresa.

Ingresso libero a offerta, si accettano prenotazioni via WhatsApp al 3534639960.

Questo spettacolo fungerà da vero e proprio raccordo tra due associazioni musicali finalesi, la cui storia è lunga e importante: l’Associazione di Cultura Musicale Palma d’oro, i cui membri hanno fondato e organizzano i concerti dell’Abbazia e il celebre concorso pianistico giunto quest’anno alla 50° edizione; la Società dei Concerti Finale Ligure ETS, i cui membri organizzano spettacoli e concerti a Finale Ligure dalla metà degli anni ‘80. È imminente la partenza della nuova edizione dei Pomeriggi Musicali, rassegna di 14 concerti e 12 conferenze con audizioni che si svolgeranno dal 26 ottobre 2024 al 3 maggio 2025.