Savona, premio letterario "Benabe - Cuore a Cuore" per sostenere i Padri Cappuccini e le loro missioni all'estero

Ieri pomeriggio presso il Convento dei Padri Cappuccini di Savona, si è svolta la Cerimonia di Premiazione della terza edizione del Premio Letterario “Benabe-Cuore a Cuore Memorial Padre Umberto Vallarino” organizzato per sostenere i Padri Cappuccini e le loro missioni all’estero.

C’è stata una grande partecipazione di poeti e scrittori da ogni parte d’Italia e ieri gli autori vincitori si sono ritrovati al Convento nel salone di San Francesco per trascorrere un pomeriggio all’insegna della cultura e soprattutto per un momento di condivisione in un luogo dove accoglienza, ascolto e carità sono realtà preziose.

La cerimonia è iniziata con il saluto di Padre Francesco Rossi, superiore della Fraternità al quale è seguito l’intervento del nostro Sindaco Marco Russo che è sempre presente alle iniziative dei Padri Cappuccini e che sin dalla prima edizione ha concesso il patrocinio al Premio.

Quest’anno i primi classificati delle varie sezioni hanno ricevuto come premio opere d’arte realizzate e donate da alcuni artisti locali: Valentina Buttiglieri scultrice che recentemente ha organizzato una mostra delle sue opere ad Albisola superiore, Francesca Costa grafica e illustratrice per Giunti Editore e Feltrinelli, Gloria Salino artista talentuosa e Gian Genta scultore e ceramista. Durante la Cerimonia di Premiazione un contributo importante di Silvio Riolfo Marengo, giornalista, poeta, critico letterario, su Padre Gherardo Dal Colle cappuccino appassionato di poesia e scrittura che per molti anni insegnò letteratura italiana nello Studio Filosofico dei Cappuccini di Savona.

Conclusa nel migliore dei modi questa edizione, Padre Francesco Rossi e la Fraternità Francescana dei Padri Cappuccini, hanno annunciato la prossima. A breve verrà pubblicato il bando e aspettiamo tutti per realizzare insieme un progetto di bene e ricordare la figura tanto cara di Padre Umberto, sacerdote, missionario e testimonianza tangibile di fede, di carità e di accoglienza. Dal suo famoso giardino provengono le piantine grasse donate agli autori premiati come ormai tradizione sin dalla prima edizione e così possiamo certamente affermare che Padre Umberto è entrato nelle case di tante parti d’Italia portando la sua luce e il suo spirito “cuore a cuore”.