Savona, con un'interpellanza Santi chiede lo stato di pulizia dei tombini in città

"A che punto è la pulizia dei tombini?". E' il quesito posto dal consigliere di opposizione Piero Santi per il prossimo Consiglio Comunale, su segnalazioni che gli sono arrivate da più cittadini sullo stato di tombini e caditoie.

Santi chiede se l'amministrazione ha provveduto ad indire una gara d'appalto per l'assegnazione dei lavori e "in caso affermativo – spiega Santi – quante ditte hanno partecipato, il valore economico della gara, a chi sono stati assegnati i lavori e i tempi per l'avvio dei lavori".