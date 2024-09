"Pierfederici Ergastolo", imbrattato un manifesto a Varazze e attaccato il Sindaco

"Articolo 7 codice penale internazionale. Pierfederici Ergastolo".

Questa la frase con la quale è stato imbrattato un manifesto comunale d'avviso del consiglio comunale di Varazze e che vede attaccato il sindaco Luigi Pierfederici.

"Ringrazio chi ha avuto la 'faccia' di augurarmi addirittura l'ergastolo ma almeno abbiate il fegato di firmare, magari accade, ma almeno so chi ringraziare - scrive il primo cittadino varazzino - Del resto non è la prima volta che al posto della politica si usano gli attacchi personali, livello bassissimo. Poi siamo tutti garantisti".

Il pesante e di cattivo gusto "sfregio" nei confronti del sindaco potrebbe essere legato al processo che lo vede imputato con l'accusa dell'esercizio abusivo della professione di ingegnere.

Il pubblico ministero Chiara Venturi aveva chiesto per Pierfederici la condanna a 6 mesi.

Lo scorso 9 settembre nell'aula del tribunale di Savona si era infatti tenuto il rito abbreviato con le conclusioni del pm e dell'avvocato difensore Marco Pierfederici che invece aveva chiesto l'assoluzione (in subordine la richiesta del minimo della pena e la sospensione condizionale della stessa).

Il Pubblico Ministero aveva chiesto il rinvio a giudizio per il primo cittadino varazzino in quanto avrebbe svolto la sua attività di ingegnere nel comune di Varazze, il che risulterebbe essere incompatibile con il suo ruolo di sindaco (ad occuparsi della delega all'edilizia pubblica-privata e all'urbanistica è comunque il vicesindaco Filippo Piacentini).

L'articolo 78, comma 3, TUOEL (Testo Unico degli Enti Locali) dispone infatti che "i componenti la giunta comunale competenti in materia di urbanistica, di edilizia e di lavori pubblici devono astenersi dall’esercitare attività professionale in materia edilizia privata e pubblica nel territorio da essi amministrato”.

In Procura era giunto un esposto e sarebbero poi scattate le indagini dei carabinieri e sarebbero emerse le irregolarità (sarebbero 5 i cantieri-progetti nella lente di ingrandimento). In quanto essendo sindaco nel contempo non potrebbe svolgere all'interno del territorio comunale la sua attività di ingegnere.

Nelle sue conclusioni il Pm ha chiesto anche in caso di condanna la trasmissione della sentenza all'Ordine degli Ingegneri per valutare eventuali responsabilità.

Il 3 ottobre verrà letta la sentenza.