Varazze si prepara a celebrare la sua Santa Patrona: sabato 28 marzo "Aspettando santa Caterina oggi facciam"

Sabato 28 marzo, a partire dalle ore 15:30, la Residenza Casa del Nonno di Varazze tornerà a essere il cuore pulsante delle tradizioni cittadine con la seconda edizione di "Aspettando santa Caterina oggi facciam". L'iniziativa, promossa dal gruppo locale dell’Associazione Internazionale dei Caterinati, nasce per coinvolgere gli anziani ospiti e le loro famiglie in un clima di gioiosa convivialità, anticipando la festa patronale del 30 aprile. Quest’anno l'evento assume un valore storico ancora più profondo, celebrando il 650° anniversario del passaggio di Caterina da Siena a Varazze, avvenuto nel lontano 1376.

Il programma si aprirà con i saluti istituzionali del domenicano padre Giovanni Bertelè e della presidente Marina Delfino, lasciando poi spazio alla forza delle parole. Il poeta Mario Traversi declamerà liriche in italiano e dialetto dedicate a Santa Caterina e a San Francesco d'Assisi, omaggiando così anche l'ottocentenario della morte del Poverello di Assisi. La narrazione storica sarà invece affidata a Elvira Todeschi, che ripercorrerà il miracoloso legame tra la Santa e la comunità varazzina, liberata dalla peste proprio grazie alla sua intercessione durante il suo storico transito in città.

Ad arricchire l'atmosfera le note del coro Tieni Viva Gospel Voice, storica realtà locale che utilizzerà il linguaggio universale della musica per unire idealmente le diverse generazioni presenti. La giornata si concluderà con il canto corale di "Oggi facciam", seguito dalla consegna di un piccolo omaggio e da un rinfresco offerto dall’Associazione dei Caterinati, suggellando un momento di comunità nel segno della memoria e della devozione.