Si ribalta con l'Ape lungo la provinciale Sp1 per Toirano: una persona in codice giallo al Santa Corona

Tanto spavento ma, fortunatamente, non sembrano esserci state conseguenze più gravi per il conducente di un'Ape Piaggio che, intorno alle 18:15 odierne, ha perso il controllo del proprio mezzo finendo per ribaltarsi su di un fianco.

L'incidente si è verificato lungo la Sp1, tra Borghetto Santo Spirito e Toirano, per cause non ben accertate. Non sono però stati coinvolti altri mezzi nel sinistro sul quale hanno poi operato i Vigili del fuoco e i militi della Croce Bianca borghettina col supporto dell'automedica Sierra 4.

Gravemente danneggiato il veicolo, trasportato in codice giallo al pronto soccorso del Santa Corona invece l'occupante del mezzo.

Per consentire i soccorsi il traffico sulla strada, in corrispondenza del luogo dell'accaduto, è rimasto per alcuni minuti bloccato.