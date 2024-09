"Alzheimer parliamone insieme": A Finale l’incontro il 28 settembre

Il Comune di Finale Ligure e i Comuni di Calice Ligure, Noli, Orco Felino, Rialto, Vezzi Portio e l'Associazione Famiglie Malati Alzheimer del Ponente Savonese Odv hanno organizzato sabato 28 settembre 2024 dalle ore 15.30 alle 18.00 presso l'Auditorium Destefanis, Chiostri di S. Caterina a Finalborgo, un incontro sul tema "Alzheimer parliamone insieme". L'ingresso è libero.

Lo scopo di questa iniziativa è di informare e sensibilizzare l'opinione pubblica, sfatando i pregiudizi nei confronti di questa malattia, diventata un grande problema sanitario e sociale. La malattia di Alzheimer e la forma di demenza più frequente nei paesi occidentali e il progressivo invecchiamento della popolazione ne ha favorito un incremento significativo.

La dottoressa Tiziana Tassinari, direttore S.C. Neurologia e Centro Ictus dell'Ospedale Santa Corona di Pietra Ligure parlerà dell'utilità della prevenzione e della diagnosi precoce nelle demenze e nel disturbo neuro cognitivo. Informerà sulle nuove terapie e cosa si sta facendo nella Neurologia dell'Ospedale Santa Corona.

La presidente di AFMAponentesavoneseODV, dottoressa Patrizia Paccagnella, insieme ai volontari dell'Associazione riferirà l'importanza del volontariato per informare, comunicare, formare ed essere di supporto al caregiver (familiare che cura) e come l'associazione, negli ultimi 13 anni, è diventata un punto di riferimento per le famiglie.

L'Alzheimer non coinvolge solo il paziente ma l'intera famiglia ed è importante aiutare a capire cosa succede al malato, il perché dei suoi comportamenti e reazioni, come prendersi cura dello stesso e garantirgli una qualità di vita dignitosa nonostante la malattia. E' altresì importante creare un'alleanza tra le famiglie e le istituzioni sociali del nostro territorio per affrontare insieme il percorso di aiuto e cura, per non farle sentire sole.

Seguirà il dibattito interattivo con il pubblico, con domande e risposte.

I volontari di AFMAponentesavoneseODV saranno presenti presso la sede dell'incontro anche dalle 10.30 alle 12.30 per i familiari che desiderano chiedere informazioni ed approfondire problematiche.

Per informazioni: AFMAponentesavoneseODV tel. 345 7388089

Servizi Sociali di Finale Ligure tel. 019/6890247